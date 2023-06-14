Когда ждать значительного потепления и какая будет самая высокая температура, спрогнозировали синоптики Укргидрометцентра. Об этом сообщает 24 Канал.

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Потеплению быть

Уже в среду, 14 июня, температура воздуха в Украине повысится. В частности, в эту ночь синоптики прогнозировали +12...+18 градусов.

В дневные часы 14 числа уже будет температура +20…+25 градусов. 15 июня уже +23...+28 градусов в большинстве областей, кроме Запада и Востока,

– отметила Наталья Птуха.

Также в Укргидрометцентре рассказали, что в пятницу в западных, местами Житомирской, Винницкой и Одесской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории преимущественно без осадков.

Ночью температура, вероятно, будет доходить до +11..+17 градусов. Днем в Украине +24...+30 градусов, однако, на Западе еще +20...+26.

Обратите внимание! Речь идет о температуре в тени. На солнце, конечно, может быть больше.

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Ориентировочный прогноз погоды на 16 июня / Скриншот из Укргидрометцентра.

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