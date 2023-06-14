Коли ж чекати значного потепління та яка буде найвища температура, спрогнозували синоптики Укргідрометцентру. Про це інформує 24 Канал.

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Потеплінню бути

Уже в середу, 14 червня, температура повітря в Україні підвищиться. Зокрема, на цю ніч синоптики прогнозували +12...+18 градусів.

У денні години 14 числа вже буде температура +20...+25 градусів. 15 червня вже +23...+28 градусів у більшості областей, окрім Заходу та Сходу,

– зазначила Наталія Птуха.

Також в Укргідрометцентрі розповіли, що у п'ятницю в західних, подекуди Житомирській, Вінницькій та Одеській областях очікуються короткочасні дощі та грози. На решті території переважно без опадів.

Вночі температура, ймовірно, сягатиме +11..+17 градусів. Вдень в Україні +24...+30 градусів, однак, на Заході ще +20...+26.

Зверніть увагу! Йдеться про температуру в тіні. На сонці, звичайно ж, може бути більше.

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Орієнтовний прогноз погоди на 16 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

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