Синоптик зазначив, що в першій половині тижня внаслідок надходження вологих повітряних мас чорноморського походження на більшій частині території України очікується нестійка погода.
Пройдуть дощі, місцями у супроводі гроз. Крім того, посилиться вітер переважно північно-східної чверті, – розповів Кібальчич.
У другій половині тижня погоду визначатиме поле зниженого атмосферного тиску та лінії нестійкості. Тож дощі продовжаться. Однак, інтенсивність та кількість опадів вже буде нерівномірною. До речі, синоптик прогнозує, що температура упродовж тижня буде близькою до норми, однак, в окремі дні через хмарність денний прогрів може бути ослабленим.