Поки що не поспішайте ховати свої парасолі. Адже в Україні продовжаться дощі. Прогноз погоди на цей тиждень зробив синоптик Ігор Кібальчич.

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В Україні знову прогнозують дощі

Синоптик зазначив, що в першій половині тижня внаслідок надходження вологих повітряних мас чорноморського походження на більшій частині території України очікується нестійка погода.

Пройдуть дощі, місцями у супроводі гроз. Крім того, посилиться вітер переважно північно-східної чверті,

– розповів Кібальчич.

У другій половині тижня погоду визначатиме поле зниженого атмосферного тиску та лінії нестійкості. Тож дощі продовжаться. Однак, інтенсивність та кількість опадів вже буде нерівномірною. До речі, синоптик прогнозує, що температура упродовж тижня буде близькою до норми, однак, в окремі дні через хмарність денний прогрів може бути ослабленим.

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Детальний прогноз на тиждень

У понеділок, 12 червня, очікується хмарна погода з проясненнями. Пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі, у Приазов'ї з грозами. Вітер північно-східний, 7 – 12 метрів на секунду. У західних та північних областях вночі +7…+12 градусів, вдень +9…+14. На решті територій України +13…+18 та +16…+21 відповідно, подекуди +25…+27.

У вівторок, 13 червня, дощі очікуються у західних та південних областях. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі на Заході +5…+10, на решті території +11…+17. Вдень +15...+20, у центральних та південних областях до +27.

У середу, 14 червня, дощі очікуються у західних, південних та східних областях. Тим часом у центральних та північних регіонах переважно без опадів. Температура повітря вночі +10...+16, вдень +21...+26.

У четвер, 15 червня, дощова та хмарна погода збережеться у більшості областей України. Вночі +12…+18, вдень +24…+29, на півночі Лівобережжя +18…+23.

У п'ятницю, 16 червня, вночі без істотних опадів, вдень у західних та подекуди східних областях короткочасні дощі. Окрім того, на Заході знову можливі грози, град та шквали 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +13...+18, вдень +25...+30. Лише на Сході близько 20 градусів тепла.

У суботу, 17 червня, на Південному Сході та крайньому Заході України пройдуть дощі. В інших регіонах без істотних опадів. Вночі +13...+18 градусів, вдень +23...+28.

У неділю, 18 червня, переважно без опадів. Лише у Криму та на крайньому Заході пройдуть короткочасні дощі. Температура повітря вночі +12...+17, вдень +24...+29.