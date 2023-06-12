Пока не торопитесь прятать свои зонты. Ведь в Украине продолжатся дожди. Прогноз погоды на эту неделю сделал синоптик Игорь Кибальчич.

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В Украине снова прогнозируют дожди

Синоптик отметил, что в первой половине недели в результате поступления влажных воздушных масс черноморского происхождения на большей части территории Украины ожидается неустойчивая погода.

Пройдут дожди, местами в сопровождении гроз. Кроме того, усилится ветер преимущественно северо-восточной четверти,

– рассказал Кибальчич.

Во второй половине недели погода будет определять поле пониженного атмосферного давления и линии неустойчивости. Так что дожди продолжатся. Однако интенсивность и количество осадков уже будет неравномерным. Кстати, синоптик прогнозирует, что температура в течение недели будет близка к норме, однако в отдельные дни из-за облачности дневной прогрев может быть ослаблен.

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Подробный прогноз на неделю

В понедельник, 12 июня, ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди, в Приазовье с грозами. Ветер северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду. В западных и северных областях ночью +7…+12 градусов, днем +9…+14. На остальных территориях Украины +13…+18 и +16…+21 соответственно, где-то +25…+27.

Во вторник, 13 июня, дожди ожидаются в западных и южных областях. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Ночью на Западе +5…+10, на остальной территории +11…+17. Днем +15...+20, в центральных и южных областях до +27.

В среду, 14 июня, дожди ожидаются в западных, южных и восточных областях. Между тем, в центральных и северных регионах преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +10...+16, днем +21...+26.

В четверг, 15 июня, дождливая и облачная погода сохранится в большинстве областей Украины. Ночью +12…+18, днем +24…+29, на севере Левобережья +18…+23.

В пятницу, 16 июня, ночью без существенных осадков, днем в западных и местами восточных областях кратковременные дожди. Кроме того, на Западе снова возможны грозы, град и шквалы 15-20 метров в секунду. Ночью +13...+18, днем +25...+30. Только на Востоке около 20 градусов тепла.

В субботу, 17 июня, на Юго-Востоке и на крайнем Западе Украины пройдут дожди. В других регионах без существенных осадков. Ночью +13...+18 градусов, днем +23...+28.

В воскресенье, 18 июня, преимущественно без осадков. Только в Крыму и на крайнем Западе пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +12...+17, днем +24...+29.