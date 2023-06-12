Пока не торопитесь прятать свои зонты. Ведь в Украине продолжатся дожди. Прогноз погоды на эту неделю сделал синоптик Игорь Кибальчич.

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В Украине снова прогнозируют дожди

Синоптик отметил, что в первой половине недели в результате поступления влажных воздушных масс черноморского происхождения на большей части территории Украины ожидается неустойчивая погода.

Пройдут дожди, местами в сопровождении гроз. Кроме того, усилится ветер преимущественно северо-восточной четверти,
– рассказал Кибальчич.

Во второй половине недели погода будет определять поле пониженного атмосферного давления и линии неустойчивости. Так что дожди продолжатся. Однако интенсивность и количество осадков уже будет неравномерным. Кстати, синоптик прогнозирует, что температура в течение недели будет близка к норме, однако в отдельные дни из-за облачности дневной прогрев может быть ослаблен.

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Подробный прогноз на неделю