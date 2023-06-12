Синоптик отметил, что в первой половине недели в результате поступления влажных воздушных масс черноморского происхождения на большей части территории Украины ожидается неустойчивая погода.
Пройдут дожди, местами в сопровождении гроз. Кроме того, усилится ветер преимущественно северо-восточной четверти, – рассказал Кибальчич.
Во второй половине недели погода будет определять поле пониженного атмосферного давления и линии неустойчивости. Так что дожди продолжатся. Однако интенсивность и количество осадков уже будет неравномерным. Кстати, синоптик прогнозирует, что температура в течение недели будет близка к норме, однако в отдельные дни из-за облачности дневной прогрев может быть ослаблен.