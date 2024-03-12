Резкого потепления не будет: как удивит погода в Украине

Ждать осталось недолго. Совсем скоро в Украину придет потепление. Правда, резким оно не будет.

Какой же будет погода в ближайшие дни, рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает 24 Канал.

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Какой погоды ждать

"Температурные показатели будут немножечко повышаться", – отметила синоптик.

Наталья Птуха рассказала, что уже со среды ночи не будут такими морозными. В частности, только от -3 до +3 градусов. Впрочем, на юге уже даже до +6.

Однако, днем температура еще останется в пределах дневные часы остается температура 2 – 8 тепла. Однако, в Крыму, на Закарпатье и юге Одесской области теплее, в частности, 9 – 14 градусов.

Прогноз погоды на 13 марта / Скриншот с Укргидрометцентра

Заметим, что по предварительным прогнозам, резкого потепления не будет и в последние дни недели. Так, в субботу и воскресенье температура максимум достигнет +15 градусов.

Ориентировочный прогноз погоды на 17 марта / Скриншот из Укргидрометцентра

Детальный прогноз на 13 – 15 марта