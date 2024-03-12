Резкого потепления не будет: как удивит погода в Украине
Ждать осталось недолго. Совсем скоро в Украину придет потепление. Правда, резким оно не будет.
Какой же будет погода в ближайшие дни, рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает 24 Канал.
Обратите внимание Украину накроют дожди: где и сколько дней будет лить
Какой погоды ждать
"Температурные показатели будут немножечко повышаться", – отметила синоптик.
Наталья Птуха рассказала, что уже со среды ночи не будут такими морозными. В частности, только от -3 до +3 градусов. Впрочем, на юге уже даже до +6.
Однако, днем температура еще останется в пределах дневные часы остается температура 2 – 8 тепла. Однако, в Крыму, на Закарпатье и юге Одесской области теплее, в частности, 9 – 14 градусов.
Прогноз погоды на 13 марта / Скриншот с Укргидрометцентра
Заметим, что по предварительным прогнозам, резкого потепления не будет и в последние дни недели. Так, в субботу и воскресенье температура максимум достигнет +15 градусов.
Ориентировочный прогноз погоды на 17 марта / Скриншот из Укргидрометцентра
Детальный прогноз на 13 – 15 марта
- В Укргидрометцентре также обнародовали прогноз погоды на ближайшие трое суток. Так, в большинстве областей пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом.
- В среду в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской области и в Карпатах ожидаются умеренные осадки.
- Только 13 марта в северо-восточных и восточных областях, днем 14 марта на Севере , 15 марта в западных и северных областях без осадков.
- Ветер будет преимущественно юго-восточный, 7 – 12 метров на секуду. Впрочем, в четверг на Востоке порывы 15 – 20 метров в секунду.
- Ночью в Украине от 3 градусов тепла до 3 мороза. Однако, в ночь на среду в восточных областях до -7 градусов.
- Днем 1 – 8 тепла. Однако, на Закарпатье и Юге ночью 1 – 6 тепла, днем 7 – 13.
- Заметим, что по прогнозу синоптиков, средняя месячная температура в марте предполагается в пределах 1 – 7 тепла, что на 1 – 2 выше нормы. Между тем количество осадков 30 – 60 миллиметров, в Карпатах местами 71 – 107 миллиметров. Однако, это в пределах нормы.