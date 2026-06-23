Украину накроет настоящая летняя жара: где температура поднимется до +32, а в каких областях будет прохладнее

В ближайшие дни в Украине сохранится по-настоящему летняя погода. В ряде регионов температура воздуха будет подниматься до довольно высоких значений, а уровень пожарной опасности будет постепенно расти.

Об этом свидетельствует недельный прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

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В каких областях повысится температура?

В ближайшие дни температура воздуха в Украине останется довольно высокой. Ночью столбики термометров будут показывать от 13 до 20 градусов тепла, а днем будет колебаться от 23 до 29 градусов тепла.

Теплее всего будет 23 июня на востоке, юге и местами в центральных областях, где максимальная температура может подниматься до 32 градусов тепла. На востоке страны при этом 25 июня ожидается несколько более комфортная погода.

Там дневные показатели составят от 20 до 25 градусов тепла. Также специалисты обращают внимание на постепенный рост уровня пожарной опасности. Несмотря на периодические дожди, угроза будет распространяться на всё большее количество регионов.

Поэтому просим ответственно относиться к сохранению наших уникальных экосистем и заботиться о них,

– призывают специалисты.

В целом будет преобладать северо-западный ветер со скоростью от 5 до 12 метров в секунду. Кроме того, 23 июня в отдельных регионах из-за прохождения атмосферного фронта возможны град и шквалы со скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

О чем сообщали ранее?

Недавно отмечалось, что погода в Украине в ближайшие дни будет оставаться нестабильной из-за вышеупомянутого атмосферного фронта. В ряде областей ожидаются кратковременные дожди, грозы, а местами даже град и шквалы.

Кстати, в это же время Францию и некоторые другие страны Европы накрыла аномальная жара. Из-за повышения температуры воздуха до +41 градуса в десятках департаментов страны запретили продажу алкоголя во время мероприятий.