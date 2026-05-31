Приближается летнее потепление до +29: какой будет погода в первую неделю июня в Украине

После периода аномального холода ожидается постепенное потепление. Уже в начале июня температура воздуха начнет возвращаться к климатической норме, а иногда на выходных может установиться по-настоящему летняя погода.

Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.

Какая погода будет в начале недели?

У понедельник, 1 июня, возможны дожди в северных и восточных областях, на крайнем западе и в Крыму и Приазовье. Температура воздуха ночью будет в пределах +5...+10 градусов, а днем будет колебаться в диапазоне +17...+22 градусов.

У вторник, 2 июня, кратковременные грозовые дожди пройдут только в Карпатах и на Закарпатье. Температура воздуха ночью составит +6...+11 градусов, но днем столбики термометров будут показывать +19...+25 градусов.

У среду, 3 июня, кратковременные грозовые дожди снова пройдут только в Карпатах и на Закарпатье. Температура воздуха ночью будет достигать в пределах +9...+15 градусов, днем будет +21...+26 градусов, в районе Подолья – +18...+23 градусов.

У четверг, 4 июня, грозовые дожди, который местами будут с градом, прогнозируют только на крайнем западе и в Карпатах. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +10...+16 градусов, днем – +22...+27 градусов.

У пятницу, 5 июня, грозовые дожди возможны в западных и северных областях, местами будут град и шквалы. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12...+17 градусов, днем будет повышение до +24...+29 градусов.

У субботу, 6 июня, сухо будет только на крайнем западе и крайнем востоке, в остальных регионах – дождь, грозы и шквалы. Температура воздуха ночью будет +13...+18 градусов, днем прогнозируют рост до +22...+28 градусов.

У воскресенье, 7 июня, дожди охватят большинство областей, местами – грозы, град и шквалы. Температура ночью будет +12...+17 градусов, днем +21...+26 градусов, в юго-восточной половине и на Закарпатье – +27...+29 градусов.

О чем свидетельствуют предыдущие прогнозы?

Ранее сообщали, что в ближайшее время предпосылок для выпадения сильного града по всей территории Украины почти нет, поскольку из-за низких температур пока не наблюдается достаточно интенсивного прогрева.

Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщала, что конец текущей недели принесет изменение погодных условий, которое принесет постепенное потепление, однако повышение температурных значений будет умеренным.