Когда будет потепление в западных областях

В конце сентября в часть областей Украины пришло резкое похолодание. В частности, температура ощутимо снизилась на Западе. На высокогорье Карпат даже зафиксировали -5 градусов. Кроме того, выпал снег.

И будет ли еще сильное потепление в западных областях, когда ждать повышения температуры, передает 24 Канал.

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Потепление в Украине

В Укргидрометцентре прогнозировали, что ночью 5 октября в Украине +10 – +15 градусов. Днем на Западе +15 – +21 градус. Далее, 6 и 7 октября, в западных и северных областях ночью +7 – +13, днем +12 – +18 градусов.

С понедельника (7 октября, – 24 Канал) ожидаем прекращения дождей и роста дневной температуры до +15 – +20 градусов,

– отметил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах Укргидрометцентра, минимум до 9 октября днем на Западе до +16 – +18 градусов.

Прогноз погоды на 5 – 9 октября / Скриншот с Укргидрометцентра

Ранее в интервью 24 Каналу синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказывала, несмотря на то, что первая декада в западных областях может оказаться немного прохладной, остальное время ожидается, что средняя температура в октябре в Украине будет или близко к норме, или на 1 – 1,5 градуса выше.