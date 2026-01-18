Придет ли в Украину потепление из Центральной Европы

Несмотря на повышение температуры в Центральной Европе, в Украине в ближайшие дни подобного сценария все же, вероятно, не будет, поскольку морозы еще удержатся.

Такую информацию рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее интервью для OBOZ.UA.

Будет ли потепление в Украине?

Она объяснила, что сейчас погоду определяет мощное поле высокого атмосферного давления, которое блокирует поступление теплого воздуха и не позволяет существенно повысить температуру.

По словам синоптика, атмосфера над Украиной находится под влиянием холодного антициклона с северо-востока. Это обеспечивает сухую погоду без значительных осадков и удерживает морозы.

Каких-то изменений в течение второй декады января, то есть до 20-х чисел, и даже в начале третьей декады пока нет,

– объяснила Наталья Птуха.

Представительница Укргидрометцентра добавляет, что хотя в западных областях есть небольшие колебания температуры, все же будет преобладать холод, особенно на севере, в центре и на востоке.

Поэтому, как объясняет синоптик, несмотря на потепление в соседних странах, в Украине резкого перехода на более теплую погоду пока ждать не стоит, холодный антициклон будет доминировать и в дальнейшем.

Как долго будут морозы?