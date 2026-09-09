Антициклон "Ульрих" принесет перемену погоды в Украину: что стоит ожидать в ближайшие дни

В ближайшие дни в Украине ожидается потепление до почти летних температур, однако оно продлится недолго. В конце недели ожидается кратковременное похолодание и дожди.

Об этом на своей странице в фейсбуке рассказал синоптик Виталий Постригань.

Что принесет антициклон?

По словам синоптика, особенностью начала сентября остаются значительные колебания температуры и дефицит осадков. Уже в ближайшее время воздух прогреется до комфортных летних значений – +21...+26 градусов.

Особенно тепло будет 9–10 сентября. В этот период в Украину начнет поступать субтропический воздух, поскольку антициклон "Ульрих" переместится из Европы в южные широты.

Впрочем, летняя жара продлится недолго. По прогнозам, в конце рабочей недели возможно кратковременное похолодание и отдельные дожди. В то же время синоптик обратил внимание на значительный дефицит осадков.

Как отмечает Постригань, по крайней мере до 20 сентября заморозков не прогнозируется, поэтому погодные условия будут оставаться благоприятными для созревания и сбора урожая.

Напомним, в субботу ожидаются кратковременные дожди на западе и в центре страны, а на востоке, юге и в Днепропетровской области будет теплее всего – +28...+33 градуса. В других областях температура составит +20...+25 градусов.

В воскресенье, 13 сентября, осадков почти не будет, лишь ночью на севере Левобережья возможен дождь. Днем воздух прогреется до +22...+27 градусов, а в Одесской области и в Крыму – местами до +30.