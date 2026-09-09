Про це на своїй сторінці у фейсбуці розказав синоптик Віталій Постригань.

Що принесе антициклон?

За словами синоптика, особливістю початку вересня залишаються значні коливання температури та дефіцит опадів. Вже найближчим часом повітря прогріється до комфортних літніх значень – +21...+26 градусів.

Особливо тепло буде 9 – 10 вересня. У цей період до України почне надходити субтропічне повітря, оскільки антициклон "Ульріх" переміститься з Європи в південні широти.

Втім, літнє тепло протримається недовго. За прогнозами, наприкінці робочого тижня можливе короткочасне похолодання та окремі дощі. Водночас синоптик звернув увагу на значний дефіцит опадів.

Як зазначає Постригань, щонайменше до 20 вересня заморозків не прогнозують, тому погодні умови залишатимуться сприятливими для достигання та збирання врожаю.

Нагадаємо, у суботу очікуються короткочасні дощі на заході та в центрі країни, а на сході, півдні й Дніпропетровщині буде найтепліше – +28...+33 градуси. В інших областях температура становитиме +20...+25 градусів.

У неділю, 13 вересня, опадів майже не буде, лише вночі на півночі Лівобережжя можливий дощ. Вдень повітря прогріється до +22...+27 градусів, а на Одещині та в Криму – місцями до +30.