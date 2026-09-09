Про це на своїй сторінці у фейсбуці розказав синоптик Віталій Постригань.
Що принесе антициклон?
За словами синоптика, особливістю початку вересня залишаються значні коливання температури та дефіцит опадів. Вже найближчим часом повітря прогріється до комфортних літніх значень – +21...+26 градусів.
Особливо тепло буде 9 – 10 вересня. У цей період до України почне надходити субтропічне повітря, оскільки антициклон "Ульріх" переміститься з Європи в південні широти.
Втім, літнє тепло протримається недовго. За прогнозами, наприкінці робочого тижня можливе короткочасне похолодання та окремі дощі. Водночас синоптик звернув увагу на значний дефіцит опадів.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Як зазначає Постригань, щонайменше до 20 вересня заморозків не прогнозують, тому погодні умови залишатимуться сприятливими для достигання та збирання врожаю.
Нагадаємо, у суботу очікуються короткочасні дощі на заході та в центрі країни, а на сході, півдні й Дніпропетровщині буде найтепліше – +28...+33 градуси. В інших областях температура становитиме +20...+25 градусів.
У неділю, 13 вересня, опадів майже не буде, лише вночі на півночі Лівобережжя можливий дощ. Вдень повітря прогріється до +22...+27 градусів, а на Одещині та в Криму – місцями до +30.