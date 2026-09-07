Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич в прогнозі для Meteoprog.

Якою буде погода в Україні наступного тижня?

Упродовж 7 – 13 вересня в Україні очікується переважно тепла погода, а температурний режим буде вищим за кліматичну норму. Найспекотніше буде у південних та східних областях, а також у Криму. Водночас сильних і тривалих опадів синоптики не прогнозують.

У понеділок, 7 вересня, майже по всій Україні буде сухо. Короткочасний дощ можливий лише вночі на крайньому сході. Вдень температура становитиме +19…+24 градуси, а на крайньому півдні місцями повітря прогріється до +26.

У вівторок, 8 вересня, антициклон принесе малохмарну та суху погоду. Вночі буде +8…+13 градусів, у північних та східних областях місцями +5…+7, а вдень температура підвищиться до +21…+26.

На середу, 9 вересня, опадів не очікується. Вранці місцями можливий слабкий туман. Вдень температура становитиме +24…+29 градусів, а на заході місцями досягатиме +30…+33.

У четвер, 10 вересня, більшість областей залишатимуться під впливом теплої та сухої погоди. Лише на заході можливі короткочасні грозові дощі, шквали та дрібний град. Вдень повітря прогріється до +28…+33 градусів.

П'ятниця, 11 вересня, може принести невеликі дощі можливі переважно на півночі. На решті території буде сухо. Денна температура коливатиметься від +21…+26 градусів на півночі та заході до +26…+31 на решті території.

Вихідні розпочнуться з суботи, 12 вересня. Цього дня прогнозують короткочасні дощі пройдуть у західних і центральних областях. На сході, півдні та Дніпропетровщині температура вдень становитиме +28…+33 градуси, тоді як в інших регіонах буде близько +20…+25.

У неділю, 13 вересня, істотних опадів не очікується, за винятком короткочасного дощу вночі на півночі Лівобережжя. Вдень температура становитиме +22…+27 градусів, а на Одещині та в Криму місцями до +30.