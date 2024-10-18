Когда в Украину придет потепление: синоптик назвала дату

Сейчас в Украине серьезно снизилась температура, а часть территории накрыли заморозки до -5 градусов. Впрочем, через несколько дней будет потепление.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. Она добавила, что теплая и комфортная температура будет почти до конца октября, передает 24 Канал.

Интересно Когда ждать снега: засыплет ли Украину уже в октябре

Когда в Украину придет потепление

В третьей декаде октября заморозки постепенно будут отходить, и температура воздуха начнет подниматься. Так, как говорит синоптик, с 22 октября будет смена барических образований (циклонов и антициклонов) над территорией нашей страны, поэтому возможно потепление.

По словам Натальи Птухи, сильной смены воздушных масс не будет, однако ночные заморозки прекратятся. Если же они будут, то только на поверхности почвы и достаточно локально.

Тогда ночная температура будет удерживаться немного выше – +2...+7, возможно – до +8. А дневная (температура – 24 Канал) будет более комфортной, и будет потепление. Если сейчас у нас днем +7...+13 градусов и до +15...+16 на Закарпатье, то с 21 – 22 октября в большинстве регионов Украины будет +11...+16 градусов,

– сообщила синоптик.

Она подчеркнула, что для октября такие показатели температуры являются достаточно комфортными. Птуха также добавила, что теплая погода будет сохраняться до конца октября, а уже после – могут быть атмосферные фронты, которые принесут новое снижение температуры.