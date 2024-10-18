Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха. Вона додала, що тепла і комфортна температура буде майже до кінця жовтня, передає 24 Канал.

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Коли в Україну прийде потепління

У третій декаді жовтня заморозки поступово будуть відходити, й температура повітря почне підійматися. Так, як говорить синоптикиня, з 22 жовтня буде зміна баричних утворень (циклонів і антициклонів) над територією нашої країни, тому можливе потепління.

За словами Наталії Птухи, сильної зміни повітряних мас не буде, проте нічні заморозки припиняться. Якщо ж вони будуть, то лише на поверхні ґрунту і досить локально.

Тоді нічна температура буде утримуватися трохи вищою – +2...+7, можливо – до +8. А денна (температура – 24 Канал) буде більш комфортною, і буде потепління. Якщо зараз у нас вдень +7...+13 градусів і до +15...+16 на Закарпатті, то з 21 – 22 жовтня у більшості регіонів України буде +11...+16 градусів,

– повідомила синоптикиня.

Вона наголосила, що для жовтня такі показники температури є досить комфортними. Птуха також додала, що тепла погода зберігатиметься до кінця жовтня, а вже після – можуть бути атмосферні фронти, які принесуть нове зниження температури.