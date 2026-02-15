Вернется ли тепло в ближайшие дни, и когда ослабнут морозы

С 16 февраля синоптики предусматривают снижение температурных показателей до -18 градусов. Но такое похолодание, как придет на следующей неделе, будет временным, и надолго не задержится на территории Украины.

Об этом рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в интервью для OBOZ.UA.

Когда потеплеет в Украине?

Представитель Укргидрометцентра сообщила, что с 16 по 17 февраля температура воздуха в Украине снизится, и местами может колебаться в пределах от 12 до 18 градусов мороза. Но подобное похолодание будет у нас не долго.

По ее словам, хоть понедельник и вторник могут быть самыми прохладными в этот период, но уже со среды, 18 февраля, как свидетельствует предыдущая тенденция, температура воздуха несколько повысится, в результате чего станет теплее.

Скорее всего, колебания будут подобны предыдущим, может снова дойти даже до нуля или до плюсов, но будем это уточнять с приближением тех дат,

– уточнила Наталья Птуха.

Какой будет погода в феврале?