Вернется ли тепло в ближайшие дни, и когда ослабнут морозы
- С 16 февраля в Украине ожидается снижение температуры до -18 градусов, но похолодание будет непродолжительным.
- Уже с 18 февраля предполагается повышение температуры, может быть около нуля или и плюсовые значения.
С 16 февраля синоптики предусматривают снижение температурных показателей до -18 градусов. Но такое похолодание, как придет на следующей неделе, будет временным, и надолго не задержится на территории Украины.
Об этом рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в интервью для OBOZ.UA.
Когда потеплеет в Украине?
Представитель Укргидрометцентра сообщила, что с 16 по 17 февраля температура воздуха в Украине снизится, и местами может колебаться в пределах от 12 до 18 градусов мороза. Но подобное похолодание будет у нас не долго.
По ее словам, хоть понедельник и вторник могут быть самыми прохладными в этот период, но уже со среды, 18 февраля, как свидетельствует предыдущая тенденция, температура воздуха несколько повысится, в результате чего станет теплее.
Скорее всего, колебания будут подобны предыдущим, может снова дойти даже до нуля или до плюсов, но будем это уточнять с приближением тех дат,
– уточнила Наталья Птуха.
Какой будет погода в феврале?
В целом средняя месячная температура в Украине в феврале, согласно прогнозу, составит от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла, что является нормой для западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областей.
Также в течение февраля погода будет меняться от очень холодной до более весенней. Синоптики прогнозируют, что выше климатической нормы на 1,5 градуса температура будет на Юге, в Крыму и на Востоке.
К слову, сильные морозы на территории Украины в этом году связаны с климатическими факторами и расшатыванием климатической системы. а также ослаблением циркумполярного северного вихря над Северным полюсом.