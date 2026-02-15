Укр Рус
24 Канал Новости Украины Вернется ли тепло в ближайшие дни, и когда ослабнут морозы
15 февраля, 08:00
3

Вернется ли тепло в ближайшие дни, и когда ослабнут морозы

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • С 16 февраля в Украине ожидается снижение температуры до -18 градусов, но похолодание будет непродолжительным.
  • Уже с 18 февраля предполагается повышение температуры, может быть около нуля или и плюсовые значения.

С 16 февраля синоптики предусматривают снижение температурных показателей до -18 градусов. Но такое похолодание, как придет на следующей неделе, будет временным, и надолго не задержится на территории Украины.

Об этом рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в интервью для OBOZ.UA.

Смотрите также Колебания от морозов до тепла и сильные дожди местами: как изменится погода на выходных

Когда потеплеет в Украине?

Представитель Укргидрометцентра сообщила, что с 16 по 17 февраля температура воздуха в Украине снизится, и местами может колебаться в пределах от 12 до 18 градусов мороза. Но подобное похолодание будет у нас не долго.

По ее словам, хоть понедельник и вторник могут быть самыми прохладными в этот период, но уже со среды, 18 февраля, как свидетельствует предыдущая тенденция, температура воздуха несколько повысится, в результате чего станет теплее.

Скорее всего, колебания будут подобны предыдущим, может снова дойти даже до нуля или до плюсов, но будем это уточнять с приближением тех дат, 
– уточнила Наталья Птуха.

Актуально! Влажность, сила ветра, восход и закат солнца. Узнай больше о том, какой будет погода завтра, чтобы планировать день. Переходи в новый сервис Погода от 24 Канала.

Какой будет погода в феврале?

  • В целом средняя месячная температура в Украине в феврале, согласно прогнозу, составит от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла, что является нормой для западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областей.

  • Также в течение февраля погода будет меняться от очень холодной до более весенней. Синоптики прогнозируют, что выше климатической нормы на 1,5 градуса температура будет на Юге, в Крыму и на Востоке.

  • К слову, сильные морозы на территории Украины в этом году связаны с климатическими факторами и расшатыванием климатической системы. а также ослаблением циркумполярного северного вихря над Северным полюсом.