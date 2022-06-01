"Потерь почти нет": пропагандисты-сказочники снова кормят россиян "успехами спецоперации"

Россияне не прекращают попытки выдавать желаемое за действительное и отводить глаза от жестокой реальности. Безумные потери их так пугают, что они вообще решили их возражать.

Потери российских кафиров в войне против Украины уже перевалили за 30 тысяч. Похоже, что кафиры решили утилизировать на нашей земле все свои войска.

Читайте также Накрыла наша артиллерия, среди 200-х кто-то из верхушки РФ, – Арестович о ранении Пушилина

Абсурдная попытка скрыть масштабы потерь

Россияне с каким-то непостижимым образом решили, что если укрыться от проблемы "в избушке", выстроенной из лжи, то проблема исчезнет. По крайней мере, именно на это похожи их силы во лжи.

Председатель комитета Госдумы оккупантов Андрей Картаполов заявил, что россияне почти не понесут потери в боях с ВСУ, хотя ситуация диаметрально противоположная.

Россия практически перестала нести потери во время спецоперации в Украине, это результат изменения подхода к ведению боевых действий,

– заявил Картаполов.

Действительно, темпы утилизации русской армии несколько снизились. Это связано с тем, что враг после взбучки на Киевском направлении сосредоточил все свои силы на Востоке и Юге Украины. Кроме того, рашисты теперь боятся идти в наступление без того, чтобы их артиллерия не обстреляла все вокруг, включая дома мирных людей. В частности, в Донецкой и Луганщине враг просто ровняет с землей целые города, сбрасывая на них бомбы и обстреливая тяжелыми снарядами.

Впрочем, даже в такой ситуации наши героические воины пополняют аудиторию Кобзона сотнями рашистов каждый день.

Настоящие потери врага

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, на 1 июня наши защитники и защитницы ликвидировали уже 30 700 российских оккупантов. Также россияне остались без 1361 танка, 3343 бронированных боевых машин, 659 артиллерийских систем и более 2 сотен реактивных систем залпового огня.

Потери россиян в воздухе тоже существенны, ВСУ уничтожили 208 самолетов, 175 вертолетов и более 500 БПЛА оперативно-тактического уровня. В море рашисты потеряли 13 кораблей и катеров.

Смотрите видео по теме – генерал Дворников, отвечавший за войну против Украины, куда-то исчез