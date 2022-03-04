Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что по итогам 8 суток у российской армии более 10 тысяч убитых и раненых солдат.

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"Подтвердили уничтожение минимум одного российского генерала. Российское общество начинает испытывать и осознавать эти потери", – отметил Резников.

Потери в технике

По словам министра, обезвреженную бронетехнику оккупантов уже измеряют не единицами, а батальонами и бригадами. Он рассказал, что ВСУ получили больше трофейных танков и бронемашин, чем за последние 8 лет поступало от украинского оборонно-промышленного комплекса.

Наши защитники захватили несколько машин со снарядами к реактивным системам залпового огня, которыми российские военные преступники обстреливают наши мирные города. Все эти снаряды "вернутся" врагу,

– заверил министр.

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