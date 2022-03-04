Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що за підсумками 8 діб російська армія отримала понад 10 тисяч вбитих та поранених солдатів.

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"Підтвердили знищення мінімум одного російського генерала. Російське суспільство починає відчувати та усвідомлювати ці втрати, – зазначив Резніков.

Втрати у техніці

За словами міністра, знешкоджену бронетехніку окупантів вже вимірюють не одиницями, а батальйонами та бригадами. Він розповів, що ЗСУ отримали чи не більше трофейних танків та бронемашин, ніж останні 8 років надходило від українського оборонно-промислового комплексу.

Наші захисники захопили кілька машин зі снарядами до реактивних систем залпового вогню, якими російські воєнні злочинці обстрілюють наші мирні міста. Усі ці снаряди "повернуться" ворогу,

– запевнив міністр.

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