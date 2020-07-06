Потери, уничтожение техники, алкоголизм и наркомания: что происходит с боевиками на Донбассе
На прошлой неделе (с 29 июня по 5 июля) боевики понесли существенные потери на Донбассе. Кроме того, уничтожены оружие и техника оккупантов.
О потерях боевиков на Донбассе с 29 июня – 5 июля со ссылкой на данные разведки отчитались в пресс-центре Объединенных сил. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице Штаба.
Ситуация на Донбассе а прошедшие сутки Боевики применили минометы, но понесли потери на Донбассе
Потери личного состава
- Погибли – 13 человек.
- Ранены и травмированы – 15 человек.
В случае угрозы жизни и здоровью, во время попыток захвата территорий, проведения штурмовых действий или осуществления обстрелов военнослужащие Объединенных сил всегда дают и будут давать адекватный ответ, открывая огонь по противнику с целью подавления его огневых средств и прекращения агрессивных действий,
– подчеркнуло руководство Объединенных сил.
Потери оружия и техники
- Уничтожен один автоматический станковый гранатомет.
- Враг потерял пост радиоэлектронной разведки, отдельный узел связи и автомобиль УРАЛ.
Тревожная ситуация среди боевиков
В Штабе добавляют, что в рядах оккупантов сейчас можно наблюдать очень низкое морально-психологическое состояние. В частности, все чаще встречаются случаи употребления алкоголя и наркотиков.
Поэтому, находясь в таком состоянии, боевики теряют свое штатное оружие и устраивают массовые драки, в которых есть погибшие и раненые.
Кроме того, количество желающих воевать за боевиков уменьшается. Касается это и тех людей, которые приезжают из территории России.
Поэтому сегодня оккупационное командование полным ходом осуществляет агитацию среди местного населения. Они предлагают им 15 тысяч российских рублей в месяц (почти 5,6 тысячи гривен). Правда, местные мужчины не имеют особого желания служить оккупационным властям.
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