На прошлой неделе (с 29 июня по 5 июля) боевики понесли существенные потери на Донбассе. Кроме того, уничтожены оружие и техника оккупантов.

О потерях боевиков на Донбассе с 29 июня – 5 июля со ссылкой на данные разведки отчитались в пресс-центре Объединенных сил. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице Штаба.

Ситуация на Донбассе а прошедшие сутки Боевики применили минометы, но понесли потери на Донбассе

Потери личного состава

Погибли – 13 человек.



Ранены и травмированы – 15 человек.

В случае угрозы жизни и здоровью, во время попыток захвата территорий, проведения штурмовых действий или осуществления обстрелов военнослужащие Объединенных сил всегда дают и будут давать адекватный ответ, открывая огонь по противнику с целью подавления его огневых средств и прекращения агрессивных действий,

– подчеркнуло руководство Объединенных сил.

Потери оружия и техники

Уничтожен один автоматический станковый гранатомет.



Враг потерял пост радиоэлектронной разведки, отдельный узел связи и автомобиль УРАЛ.

Тревожная ситуация среди боевиков

В Штабе добавляют, что в рядах оккупантов сейчас можно наблюдать очень низкое морально-психологическое состояние. В частности, все чаще встречаются случаи употребления алкоголя и наркотиков.

Поэтому, находясь в таком состоянии, боевики теряют свое штатное оружие и устраивают массовые драки, в которых есть погибшие и раненые.

Кроме того, количество желающих воевать за боевиков уменьшается. Касается это и тех людей, которые приезжают из территории России.

Поэтому сегодня оккупационное командование полным ходом осуществляет агитацию среди местного населения. Они предлагают им 15 тысяч российских рублей в месяц (почти 5,6 тысячи гривен). Правда, местные мужчины не имеют особого желания служить оккупационным властям.

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