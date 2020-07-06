Втрати, знищення техніки, алкоголізм і наркоманія: що відбувається з бойовиками на Донбасі
Упродовж минулого тижня (з 29 червня по 5 липня) бойовики зазнали суттєвих втрат на Донбасі. Крім того, знищено зброю та техніку окупантів.
Про втрати бойовиків на Донбасі з 29 червня – 5 липня з посиланням на дані розвідки відзвітували у пресцентрі Об’єднаних сил. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці Штабу.
Ситуація на Донбасі упродовж минулої доби Бойовики застосували міномети, але зазнали втрат на Донбасі
Втрати особового складу
- Загинули – 13 осіб.
- Поранено та травмовано – 15 осіб.
У разі загрози життю та здоров’ю, під час спроб захоплення територій, проведення штурмових дій чи здійснення обстрілів військовослужбовці Об’єднаних сил завжди дають і будуть давати адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику з метою придушення його вогневих засобів та припинення агресивних дій,
– підкреслило керівництво Об’єднаних сил.
Втрати зброї та техніки
- Знищено один автоматичний станковий гранатомет.
- Ворог втратив пост радіоелектронної розвідки, окремий вузол зв’язку і автомобіль УРАЛ.
Тривожна ситуація серед бойовиків
У Штабі додають, що у лавах окупантів зараз мона спостерігати дуже низький морально-психологічний стан. Зокрема, все частіше зустрічаються випадки вживання алкоголю та наркотиків.
Тому, перебуваючи в такому стані бойовики гублять свою штатну зброю та влаштовують масові бійки, в яких є загиблі та поранені.
Крім того, кількість охочих воювати за бойовиків зменшується. Стосується це і тих людей, що приїздять з території Росії.
Тому сьогодні окупаційне командування повним ходом здійснює агітацію серед місцевого населення. Пропонують вони їм 15 тисяч російських рублів у місяць (майже 5,6 тисяч гривень). Щоправда, місцеве чоловіки не мають особливого бажання служити окупаційній владі.
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