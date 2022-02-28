Потери на Донбассе среди мирного населения

На Донбассе в результате обстрелов оккупантов за сутки пострадали 14 гражданских людей.

Нацполиция сообщила, что с момента эскалации 17 февраля оккупанты убили 46 мирных жителей Донбасса, 133 человека ранены, среди них есть дети.

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Погибли 6 человек, 8 ранены. Всего с момента эскалации 17 февраля оккупанты убили 46 мирных жителей Донбасса, 133 человека получили ранения, из них два ребенка. Полиция уезжает на места обстрелов и тщательно документирует последствия военной агрессии РФ.