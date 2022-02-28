Серед постраждалих діти

Нацполіція повідомила, що з моменту ескалації 17 лютого окупанти вбили 46 мирних жителів Донеччини, 133 людини поранені, серед них є діти.

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Лише за останню добу 6 людей загинули, 8 поранено.

Загалом з моменту ескалації 17 лютого окупанти вбили 46 мирних жителів Донеччини, 133 особи дістала поранення, з них дві дитини,
– йдеться у повідомленні.

Обстріл Сартану

Внаслідок обстрілу селища Сартану, яке війська цілеспрямовано стирають с лиця землі, загинуло 2 людини, 5 поранено.

Окупанти не дають евакуювати мирне населення

У Нацполіції зазначили, що прямо зараз наші захисники боронять Маріуполь. "Гарячою" точкою залишається й Волноваха.

Окупанти б’ють по житлових будинках, не даючи змоги евакуювати мирне населення, в зоні ураження залишаються діти.

У поліції наголосили, що патрулюватимуть у всіх районах Донеччини, зокрема в тих, які зазнають обстрілів.

ЗСУ
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