Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на главу общины Андрея Найду. Защитник родом из Калушской общины, что на Ивано-Франковщине.

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Владимир Думенко защищал Украину более двух лет

Защитник родился в 1984 году. В июне 2022 года он стал на защиту страны, мобилизовавшись в ряды Вооруженных Сил Украины. Владимир служил пулеметчиком в штурмовом батальоне одной из воинских частей и имел звание старшего солдата.

30 января 2025 года боец погиб в Сватовском районе Луганской области. Ему было 40 лет.

Два с половиной года наш воин, верен военной присяге, защищал от врага родную землю. В конце марта ему бы исполнился 41 год. Не суждено было... В молитве и глубокой скорби низко склоняем головы,

– написал Андрей Найда.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий изъятие органов для трансплантации у погибших военных и жертв вооруженной агрессии.

Закон также предусматривает создание Национального трансплантологического комитета и уточняет условия поиска доноров в государственной системе.

