Про це розповідає 24 Канал з посиланням на голову громади Андрія Найду. Захисник родом з Калуської громади, що на Івано-Франківщині.
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Володимир Думенко боронив Україну понад два роки
Захисник народився у 1984 році. У червні 2022 року він став на захист країни, мобілізувавшись до лав Збройних Сил України. Володимир служив кулеметником у штурмовому батальйоні однієї з військових частин та мав звання старшого солдата.
30 січня 2025 року боєць загинув у Сватівському районі Луганської області. Йому було 40 років.
Два з половиною роки наш воїн, вірний військовій присязі, боронив від ворога рідну землю. Наприкінці березня йому б виповнилося 41 рік. Не судилося... У молитві та глибокій скорботі низько схиляємо голови,
– написав Андрій Найда.
До слова, президент України Володимир Зеленський підписав закон, що забороняє вилучення органів для трансплантації у загиблих військових та жертв збройної агресії.
Закон також передбачає створення Національного трансплантологічного комітету та уточнює умови пошуку донорів у державній системі.