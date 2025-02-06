Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Полтавську міську раду. Загалом того дня через ворожу атаку у Полтаві загинули 14 людей.

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Що відомо про подружжя Притул, яке загинуло від ракети росіян

У Полтавській міській раді розповіли, що Андрій Притула народився 21 березня 1984 року. Він захищав Україну з першого дня повномасштабного вторгнення російських окупантів, а у грудні 2024 року був звільнений з лав ЗСУ.

"Активний, дисциплінований, хоробрий воїн Збройних Сил України та його добра, весела, чуйна дружина", – мовиться у повідомленні.

Наталія Притула народилася 31 грудня 1978 року. Вона працювала швачкою на фабриці "Ворскла".

Андрій та Наталія 10 років прожили у Полтаві та планували своє спільне майбутнє. На жаль, їхні життя забрала безжальна Росія,

– розповіли у Полтавській міськраді.

Прощання з подружжям відбулося у Свято-Успенському кафедральному соборі Православної Церкви України.

У Полтаві провели в останню путь Наталію та Андрія Притул / Фото Полтавської міської ради

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Андрія та Наталії Притул внаслідок терористичної атаки Росії. Вічна пам'ять!

До слова, російська армія 1 лютого атакувала Полтаву балістичною ракетою, яка влучила у багатоповерхівку. Там було зруйновано під'їзд з 1 по 5 поверхи, а також виникла пожежа, під завалами опинилися люди.

Окрім того, серед 14 загиблих людей було 3 дітей. Під час цієї атаки постраждали 20 осіб, ще 22 громадян вдалося врятувати.