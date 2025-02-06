Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Зазначається, що Анастасії було всього 30 років.

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Анастасія Кольвах загинула внаслідок ворожої атаки

Поминальний чин за Анастасією Кольвах провели близько 11:00 у храмі Різдва Пресвятої Богородиці у Полтаві. Попрощатися з дівчиною прийшли рідні, близькі та колеги.

Анастасія була акторкою та співавторкою постановок у "Театрі Сучасного Діалогу". Також вона працювала у сфері ІТ та активно волонтерила, про що повідомили на Facebook-сторінці творчого колективу.

До того ж, за словами журналістів, Анастасія Кольвах займалася доглядом за тваринами. Зокрема вона була однією з тих, хто взимку 2024 року відловлював колонію кажанів із квартири у мікрорайоні Алмазний. У квітні того ж року дівчина допомагала випускати врятованих кажанів у міському дендропарку.

Ще навчаючись у ліцеї, вона захоплювалася театром та малюванням, знаходила красу в мистецтві й передавала її через свої роботи. Вона мала неймовірну жагу до знань і нескінченний запас енергії. Вона рятувала кажанів, давала притулок котикам і шукала їм новий дім. Малювала, писала, вчилась хіп-хопу. Вона дивилась на цей світ з посмішкою і любила жартувати,

– поділилася колишня однокласниця Анастасії Вікторія.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким АнастасіЇ Кольвах. Світла пам'ять!

Нагадаємо, 1 лютого Росія завдала ракетного удару по житловому будинку в Полтаві, внаслідок чого загинули 14 людей. Ще 17 – постраждали, серед них 4 дитини.