Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Отмечается, что Анастасии было всего 30 лет.

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Анастасия Кольвах погибла в результате вражеской атаки

Поминальный чин по Анастасии Кольвах провели около 11:00 в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Полтаве. Проститься с девушкой пришли родные, близкие и коллеги.

Анастасия была актрисой и соавтором постановок в "Театре Современного Диалога". Также она работала в сфере ИТ и активно волонтерила, о чем сообщили на Facebook-странице творческого коллектива.

К тому же, по словам журналистов, Анастасия Кольвах занималась уходом за животными. В частности она была одной из тех, кто зимой 2024 года отлавливал колонию летучих мышей из квартиры в микрорайоне Алмазный. В апреле того же года девушка помогала выпускать спасенных летучих мышей в городском дендропарке.

Еще учась в лицее, она увлекалась театром и рисованием, находила красоту в искусстве и передавала ее через свои работы. Она имела невероятную жажду знаний и бесконечный запас энергии. Она спасала летучих мышей, давала приют котикам и искала им новый дом. Рисовала, писала, училась хип-хопу. Она смотрела на этот мир с улыбкой и любила шутить,

– поделилась бывшая одноклассница Анастасии Виктория.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Анастасии Кольвах. Светлая память!

Напомним, 1 февраля Россия нанесла ракетный удар по жилому дому в Полтаве, в результате чего погибли 14 человек. Еще 17 – пострадали, среди них 4 ребенка.