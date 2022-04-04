Потери офицеров: в Генштабе рассказали, где оккупанты ищут пополнение

В результате нападения на Украину российские оккупанты потеряли большую часть не только личного, но и офицерского состава. Благодаря ВСУ вражеская армия дезориентирована и не имеет слаженности в действиях.

Из-за огромных потерь оккупанты ищут резервы в авральном режиме. Речь идет не только о "пушечном мясе", но и командовании.

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Подготовка офицеров оккупантов

Враг пытается срочно подготовить новых офицеров, чтобы хоть как-то пополнить потери командования. Оккупанты быстро готовят замену ликвидированным командирам в военной академии связи в Санкт-Петербурге.

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