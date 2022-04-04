Потери офицеров: в Генштабе рассказали, где оккупанты ищут пополнение
4 апреля 2022 , 19:42Читати новину українською
Источник:Гентштаб ВСУ
В результате нападения на Украину российские оккупанты потеряли большую часть не только личного, но и офицерского состава. Благодаря ВСУ вражеская армия дезориентирована и не имеет слаженности в действиях.
Из-за огромных потерь оккупанты ищут резервы в авральном режиме. Речь идет не только о "пушечном мясе", но и командовании.
Читайте также Больницы России и Беларуси не справляются с наплывом раненых оккупантов
Подготовка офицеров оккупантов
Враг пытается срочно подготовить новых офицеров, чтобы хоть как-то пополнить потери командования. Оккупанты быстро готовят замену ликвидированным командирам в военной академии связи в Санкт-Петербурге.
Смотрите также – Россия готовится захватить Харьков, – Минобороны