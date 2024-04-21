С 24 февраля 2022 года россияне потеряли в Украине уже 459 530 солдат. Однако потери оккупантов могут быть больше, потому что посчитать их трудно из-за интенсивных боев.

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Потери врага в технике

  • танков / tanks - 7229 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин / APV - 13896 (+23) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems – 11719 (+41) ед,
  • РСЗО / MLRS – 1046 (+0) ед,
  • средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems - 767 (+4) ед,
  • самолетов / aircraft – 348 (+0) ед,
  • вертолетов / helicopters – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 9379 (+38),
  • крылатые ракеты / cruise missiles - 2115 (+6),
  • корабли / катера / warships / boats - 26 (+0) ед,
  • подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 15785 (+68) ед,
  • специальная техника / special equipment - 1926 (+8)