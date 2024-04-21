С 24 февраля 2022 года россияне потеряли в Украине уже 459 530 солдат. Однако потери оккупантов могут быть больше, потому что посчитать их трудно из-за интенсивных боев.

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Потери врага в технике