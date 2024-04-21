З 24 лютого 2022 року росіяни втратили в Україні вже 459 530 солдатів. Проте втрати окупантів можуть бути більшими, бо порахувати їх важко через інтенсивні бої.
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Втрати ворога у техніці
- танків – 7229 (+16);
- бойових броньованих машин – 13896 (+23);
- артилерійських систем – 11719 (+41);
- РСЗВ – 1046 (+0);
- засоби ППО – 767 (+4);
- літаків – 348 (+0);
- гелікоптерів – 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9379 (+38);
- крилаті ракети – 2115 (+6);
- кораблі /катери – 26 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15785 (+68);
- спеціальна техніка – 1926 (+8).
Втрати ворога 21 квітня 2024 року
Останні новини про втрати Росії на війні
- Кремль завив про удар по їхньому командному пункту в Бахмуті Донецької області. ЗСУ атакою по командному пункту 331-го парашутно-десантного Костромського полку 98-ї повітряно-десантної дивізії російської армії знищили 8 російських офіцерів. Кількість поранених ще невідома.
- Розвідка Великої Британії проаналізувала збиття Україною стратегічного бомбардувальника Ту-22М3. За даними Міноборони Британії, дані про застосування С-200 для збиття Ту-22М3 "майже напевно правдиві".
- Окрім того, у мережі з'явились перші супутникові знімки після ураження загоризонтного радіолокатора 29Б6 "Контейнер" у російській Мордовії. Там видно велику ділянку випаленої землі.