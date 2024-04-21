З 24 лютого 2022 року росіяни втратили в Україні вже 459 530 солдатів. Проте втрати окупантів можуть бути більшими, бо порахувати їх важко через інтенсивні бої.

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Втрати ворога у техніці

танків – 7229 (+16);

бойових броньованих машин – 13896 (+23);

артилерійських систем – 11719 (+41);

РСЗВ – 1046 (+0);

засоби ППО – 767 (+4);

літаків – 348 (+0);

гелікоптерів – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9379 (+38);

крилаті ракети – 2115 (+6);

кораблі /катери – 26 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 15785 (+68);

спеціальна техніка – 1926 (+8).



Втрати ворога 21 квітня 2024 року

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