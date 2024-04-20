Інформацію про падіння літака Ту-22М3 почали поширювати у російських телеграм-каналах, а губернатор Ставропольського краю опублікував світлини з місця подій. Згодом цю інформацію підтвердили й в Повітряних силах.

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Що говорять у розвідці Британії про збиття Ту-22М3

У розвідці Великої Британії повідомили, що детально вивчили повідомлення про збиття російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3. Зокрема у відомстві пишуть, що повідомлення про застосування ракети С-200 для збиття Ту-22М3 є "майже напевно правдивими".

Також у розвідці Британії вважають, що збиття Ту-22М-3 – це чергова успішна українська атака по військово-повітряних силах Росії. Окрім того, у розвідці припускають, що із ЗРК С-200 українські захисники також могли збити літак дальнього радіолокаційного виявлення й управління А-50. Тоді, 23 лютого 2024 року, військовим вдалося уразити ворожий літак над Азовським морем.

Це перший випадок збиття стратегічного бомбардувальника системами протиповітряної оборони України,

– заявили у розвідці.

У Міноборони Великої Британії у підсумку додали, що за даними їхньої розвідки, від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила щонайменше 100 бойових літаків.

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