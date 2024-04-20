Очільник ГУР МО в інтерв'ю журналістам BBC висловив сподівання, що першочергово полегшення відчує Одеса. Адже місто весь час потерпає від обстрілів з літаків Ту-22М3.
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Буданов сподівається, що полегшення після збиття літака відчує Одеса
Після успішної операції ГУР МО України у взаємодії з Повітряними силами Кирило Буданов висловив сподівання, що Одесі, яка зазнала значних руйнувань цивільної інфраструктури саме від випущених з Ту-22М3 ракет Х-22, зараз стане трохи легше.
"Ракета (Х-22 – 24 Канал) дуже швидка, потужна й особливо ніхто не міг перехопити її. Це ще радянська розробка, але водночас точність не така вже й велика, тому велика кількість цивільних будівель знищили саме ці ракети", – пояснив генерал.
За словами очільника українського відомства, після цієї операції Москва буде змушена використовувати інші способи для намагання атакувати місто, а також шукати нові рубежі. Хоча, за словами Буданова, в напрямку Одеси інших рубежів немає.
Сподіваюсь, Одесі зараз буде трохи легше. Х-22, я сподіваюся, більше не побачать,
– сказав Буданов.
Водночас начальник ГУР МО зазначив, що для атак по місту росіяни будуть використовувати наземні комплекси з тимчасово окупованого Криму, а також ракети з дальньої авіації та з моря.
У Повітряних силах сказали, як вплине збиття літака на обстріли
- Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш зазначив, дальність ракет, які міг використовувати російський літак Ту-23М3, охоплювала майже всю територію України. Водночас він підтвердив те, що Одеська області та прифронтові міста, ймовірно, тепер зазнаватимуть менше ворожих атак.
- Майор зауважив, що українські об'єкти критичної інфраструктури, які розташовані далеко у тилу зможуть бути певною мірою у відносній безпеці, оскільки найближчим часом російська стратегічна авіація зробить висновки після сьогоднішньої події. Водночас він застеріг, що у країни-агресора ще лишається багато літаків, зокрема, й Ту-22М3.
- Очільник ГУР МО Кирило Буданов також поділився деталями операції щодо збиття літака Ту-22М3 у Ставропольському краї Росії. Генерал зазначив, що до цієї операції готувалися тиждень.