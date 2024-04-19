Вдосвіта 19 квітня у Ставропольському краї Красногвардійського району Росії впав ворожий літак Ту-22МЗ. У російському міноборони це підтвердили та додали, що літак без боєкомплекту впав нібито після виконання "бойового завдання" під час повернення на аеродром базування.

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Дальність ракет охоплювала всю Україну

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в етері телемарафону розповів, що дальність ракет, які міг використовувати російський літак Ту-23М3, охоплювала майже всю територію України. Водночас він підтвердив те, що Одеська області та прифронтові міста, ймовірно, тепер зазначатимуть менше ворожих атак.

Навіть наші об'єкти критичної інфраструктури, які розташовані далеко у тилу зможуть бути певною мірою у відносній безпеці, якщо можна так сказати, оскільки зараз найближчим часом російська стратегічна авіація зробить висновки після сьогоднішньої події,

– сказав він.

За його словами, подібну ситуацію повітряні сили фіксували й після збиття російського А-50, оскільки протягом тривалого часу не помічали у повітряному просторі подібних літаків. Однак наразі у росіян й досі залишається досить багато різного типу стратегічних бомбардувальників,

Зокрема, серед них – Ту-22М3, Ту-95МС та інші літаки, які можуть завдавати серйозних пошкоджень нашій інфраструктурі та цивільному населенню. Він додав, що Україна може протистояти цій загрозі, проте для цього потрібно більше систем протиповітряної оборони та ракет до них.

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