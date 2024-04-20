Глава ГУР МО в интервью журналистам BBC выразил надежду, что в первую очередь облегчение почувствует Одесса. Ведь город все время страдает от обстрелов с самолетов Ту-22М3.
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Буданов надеется, что облегчение после сбивания самолета почувствует Одесса
После успешной операции ГУР МО Украины во взаимодействии с Воздушными силами Кирилл Буданов выразил надежду, что Одессе, которая понесла значительные разрушения гражданской инфраструктуры именно от выпущенных из Ту22М3 ракет Х-22, сейчас станет немного легче.
"Ракета (Х-22 – 24 Канал) очень быстрая, мощная и особо никто не мог перехватить ее. Это еще советская разработка, но в то же время точность не такая уж и большая, поэтому большое количество гражданских зданий уничтожили именно эти ракеты", – объяснил генерал.
По словам главы украинского ведомства, после этой операции Москва будет вынуждена использовать другие способы для попытки атаковать город, а также искать новые рубежи. Хотя, по словам Буданова, в направлении Одессы других рубежей нет.
Надеюсь, Одессе сейчас будет немного легче. Х-22, я надеюсь, больше не увидят,
– сказал Буданов.
В то же время начальник ГУР МО отметил, что для атак по городу россияне будут использовать наземные комплексы с временно оккупированного Крыма, а также ракеты с дальней авиации и с моря.
В Воздушных силах сказали, как повлияет сбивание самолета на обстрелы
- Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш отметил, дальность ракет, которые мог использовать российский самолет Ту-23М3, охватывала почти всю территорию Украины. В то же время он подтвердил то, что Одесская области и прифронтовые города, вероятно, теперь будут испытывать меньше вражеских атак.
- Майор отметил, что украинские объекты критической инфраструктуры, которые расположены далеко в тылу смогут быть в определенной степени в относительной безопасности, поскольку в ближайшее время российская стратегическая авиация сделает выводы после сегодняшнего события. В то же время он предостерег, что у страны-агрессора еще остается много самолетов, в частности, и Ту-22М3.
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов также поделился деталями операции по сбиванию самолета Ту-22М3 в Ставропольском крае России. Генерал отметил, что к этой операции готовились неделю.