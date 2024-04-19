В эфире телемарафона представитель Воздушных сил Илья Евлаш рассказал, какой самолет ждут Силы обороны после Ту-22М3. Он отметил, что сбитие стратегического бомбардировщика Ту-22 – переломный момент для российских летчиков.

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Евлаш рассказал, как сбили Ту-22М3

У нас есть ресурсы, которыми мы можем доставать на такие большие дистанции. Мы это уже доказали во время сбития самолета ДРЛО А-50. И это стало очередным подтверждением того, что мы можем модифицировать наши различные средства, которые могут доставать даже на такие большие дистанции и эффективно атаковать вражеские самолеты, в частности Ту-22М3,

– сообщил он.

Он отметил, что украинская спецоперация больно ударит по россиянам. Их пилоты "будут понимать, что даже на большой дистанции они могут быть поражены и ни одна их атака, ракетный террор нашего мирного населения не останутся безнаказанными".

Каких последствий ждать

В относительной безопасности некоторое время будут не только Одесская область и прифронтовые регионы, но и критические инфраструктурные объекты в глубоком тылу, ведь ракеты с Ту могли достать почти всю Украину. Российская стратегическая авиация сделает выводы. Похожая ситуация была и с А-50. Однако, отмечает Евлаш, у россиян еще достаточно стратегических самолетов.

А еще представитель Воздушных сил обратил внимание, что во время атаки было уничтожено 11 из 12 управляемых авиационных ракет Х-59 и Х-69, то есть абсолютное большинство. Это первая атака, когда российская тактическая авиация применила так много ракет этого типа, – и не последняя операция, на которую способны Воздушные силы совместно с собратьями.

Россияне будут пытаться как можно больше атаковать наши самолеты и не давать нам выполнить поставленные задачи. Однако у нас есть еще козыри в рукаве, как вы сегодня видели. Будем ждать Ту-95МС. Все бывает впервые, и это не последний наш самолет,

– пообещал Илья Евлаш.

Буданов назвал оружие, из которого попали Ту-22М3

Вечером журналисты обнародовали кусочек интервью с Кириллом Будановым. Глава разведки также считает, что Одесса сможет выдохнуть, потому что оккупанты будут вынуждены изменить тактику.

Чтобы сбить бомбардировщик, разведчики неделю подстерегали его в засаде, выжидая, пока судно выйдет на нужные рубежи. "Использовали те же приемы и средства, которые мы использовали, когда уничтожили в воздухе самолет А-50", – сказал Буданов и подчеркнул: это первое сбитие самолета дальней авиации в этой войне.

Иностранным журналистам Буданов рассказал, что Ту-22М3 был сбит советским комплексом С-200. А ранее сказал, что имеет целый план, как можно уменьшить военный потенциал оккупантов.