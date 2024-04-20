Информацию о падении самолёта Ту-22М3 начали распространять в российских телеграм-каналах, а губернатор Ставропольского края опубликовал фотографии с места событий. Впоследствии эту информацию подтвердили и в Воздушных силах.

Все о сбивании бомбардировщика Впервые за время войны: что известно о феноменальном сбивании российского самолета Ту-22МЗ

Что говорят в разведке Британии о сбивании Ту-22М3

В разведке Великобритании сообщили, что подробно изучили сообщения о сбивании российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3. В частности, в ведомстве пишут, что сообщения о применении ракеты С-200 для сбивания Ту-22М3 являются "почти наверняка правдивыми".

Также в разведке Великобритании считают, что сбивание Ту-22М-3 – это очередная успешная украинская атака по военно-воздушным силам России. Кроме того, в разведке предполагают, что с ЗРК С-200 украинские защитники также могли сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Тогда, 23 февраля 2024 года, военным удалось поразить вражеский самолет над Азовским морем.

Это первый случай сбивания стратегического бомбардировщика системами противовоздушной обороны Украины,

– заявили в разведке.

В Минобороны Великобритании в итоге добавили, что по данным их разведки, с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла не менее 100 боевых самолетов.

Сбивание Ту-22М3: главное