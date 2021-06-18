Войска оккупантов продолжают терять своих бойцов. Последние несколько дней были не слишком успешными для российских наемников.
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Потери боевиков
17 июня оккупационные войска уменьшились на 5 боевиков:
- погибли 4 бойца: трое из них служили во 2-м армейском корпусе, еще один – в 1-м армейском корпусе. Все оккупанты погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве;
- еще 1 боевик с 1-го АК пострадал, также подорвавшись на взрывном устройстве.
16 июня оккупанты потеряли 3 бойцов:
- 1 российский наемник погиб, покончив с собой. Он служил в рядах 1-го АК;
- 2 представителей войска оккупантов получили ранения из-за неосторожного обращения с оружием во время проведения стрельб. Оба были бойцами 1-го АК.
К слову, общая статистика потерь боевиков на Донбассе свидетельствует, что большинство смертей является небоевыми.