Війська окупанта продовжують втрачати своїх бійців. Останні кілька днів були не надто успішними для російських найманців.

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Втрати бойовиків

17 червня окупаційні війська зменшилися на 5 бойовиків:

загинули 4 бійців : троє з них служили у 2-му армійському корпусі, ще один – у 1-му армійському корпусі. Усі окупанти загинули внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої;

: троє з них служили у 2-му армійському корпусі, ще один – у 1-му армійському корпусі. Усі окупанти загинули внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої; ще 1 бойовик з 1-го АК постраждав, також підірвавшись на вибуховому пристрої.

16 червня окупанти втратили 3 бійців:

1 російський найманець загинув, наклавши на себе руки. Він служив у лавах 1-го АК;

2 представників війська окупанта отримали поранення через необережне поводження зі зброєю під час проведення стрільб. Обоє були бійцями 1-го АК.

До слова, загальна статистика втрат бойовиків на Донбасі свідчить, що більшість смертей є небойовими.

Важливо! Через агресію Росії на Донбасі продовжують гинути й українські захисники. Від початку 2021 року на фронті кулі окупантів забрали життя вже 45 військових Збройних сил України.