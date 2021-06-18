Війська окупанта продовжують втрачати своїх бійців. Останні кілька днів були не надто успішними для російських найманців.
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Втрати бойовиків
17 червня окупаційні війська зменшилися на 5 бойовиків:
- загинули 4 бійців: троє з них служили у 2-му армійському корпусі, ще один – у 1-му армійському корпусі. Усі окупанти загинули внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої;
- ще 1 бойовик з 1-го АК постраждав, також підірвавшись на вибуховому пристрої.
16 червня окупанти втратили 3 бійців:
- 1 російський найманець загинув, наклавши на себе руки. Він служив у лавах 1-го АК;
- 2 представників війська окупанта отримали поранення через необережне поводження зі зброєю під час проведення стрільб. Обоє були бійцями 1-го АК.
До слова, загальна статистика втрат бойовиків на Донбасі свідчить, що більшість смертей є небойовими.