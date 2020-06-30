Пророссийские боевики ежедневно продолжают обстреливать наши позиции на оккупированном Донбассе. Однако наемники России без достойного ответа не остаются – за прошедшую неделю украинские военные уничтожили 10 оккупантов.

Кроме 10 погибших, еще 9 пророссийских боевиков получили ранения, сообщили в пресс-штабе ООС.

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Командование операции Объединенных сил в очередной раз подчеркнуло, что в случае угрозы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации всегда будут давать адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

Что известно о потерях Украины с начала 2020

Несмотря на режим прекращения огня, с начала 2020 года погибли уже 57 украинских бойцов. Последним был Иван Дедюх – сержант 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" из Тернополя. Мужчина погиб 27 июня возле Старогнатовки вследствие разрыва неизвестного боеприпаса.

Список погибших героев – по ссылке.

Кроме того, в 2020 году уже погибли 6 гражданских, еще 42 – получили ранения. Всего российские наемники с начала года уничтожили 90 гражданских объектов Донбасса и нарушили режим тишины более 91 тысячи раз.



Карта оккупированных территорий Донбасса / 24 канал