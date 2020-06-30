Проросійські бойовики щодня продовжують обстрілювати наші позиції на окупованому Донбасі. Однак найманці Росії без гідної відповіді не залишаються – за минулий тиждень українські військові знищили 10 окупантів.

Окрім 10 загиблих, ще 9 проросійських бойовиків отримали поранення, повідомили у пресштабі ООС.

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Командування операції Об’єднаних сил вкотре наголосило, що у разі загрози з боку збройних формувань Російської Федерації завжди даватиме адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику.

Що відомо про втрати України з початку 2020

Незважаючи на режим припинення вогню, від початку 2020 року загинули вже 57 українських бійців. Останнім був Іван Дедюх – сержант 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" із Тернополя. Чоловік загинув 27 червня поблизу Старогнатівки внаслідок розриву невідомого боєприпасу.

Список загиблих героїв – за посиланням.

Окрім того, у 2020 році уже загинули 6 цивільних, ще 42 – отримали поранення. Всього російські найманці з початку року знищили 90 цивільних об’єктів Донбасу та порушили режим тиші понад 91 тисячу разів.



Карта окупованих територій Донбасу / 24 канал