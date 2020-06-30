На вихідних війська окупанта цілеспрямовано обстріляли будинки мирних мешканців Донбасу. На щастя, люди не постраждали, однак будівлі пошкоджені.

Війська окупанта обстріляли житлові будинки

Бойовики відкривали вогонь у сторону житлових будинків двічі протягом 28 червня – о 21:18 та о 22:55, повідомляє у фейсбуці штаб ООС.

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Представники збройних формувань РФ гатили з напрямку непідконтрольного Україні селища Доломітне Донецької області. Зі стрілецької зброї калібру 7,62 міліметра бойовики обстріляли житлові будинки в селищі Новолуганське.

У результаті першого обстрілу пошкоджене вікно та меблі одного з будинків.

Вдруге ворог поцілив у металопластикове вікно. Внаслідок цього розбився склопакет на балконі другого поверху житлового будинку.

На щастя, люди не постраждали.

Що кажуть спостерігачі

На місці події працювали спостерігачі української сторони спільного центру з контролю та координації. За їхньою інформацією, відстань та напрямок обстрілів вказують на причетність до нього військ окупантів.

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Окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню.

порушили режим припинення вогню. Ворог традиційно застосовував заборонену мінськими домовленостями зброю.

Внаслідок обстрілу бойовиків двоє українських захисників отримали поранення.

За даними розвідки, бійці ЗСУ поранили двох загарбників.



Карта окупованих територій Донбасу / 24 канал