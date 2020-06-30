Бойовики на Донбасі двічі обстріляли житлові будинки: що відомо
На вихідних війська окупанта цілеспрямовано обстріляли будинки мирних мешканців Донбасу. На щастя, люди не постраждали, однак будівлі пошкоджені.
Війська окупанта обстріляли житлові будинки
Бойовики відкривали вогонь у сторону житлових будинків двічі протягом 28 червня – о 21:18 та о 22:55, повідомляє у фейсбуці штаб ООС.
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Представники збройних формувань РФ гатили з напрямку непідконтрольного Україні селища Доломітне Донецької області. Зі стрілецької зброї калібру 7,62 міліметра бойовики обстріляли житлові будинки в селищі Новолуганське.
У результаті першого обстрілу пошкоджене вікно та меблі одного з будинків.
Вдруге ворог поцілив у металопластикове вікно. Внаслідок цього розбився склопакет на балконі другого поверху житлового будинку.
На щастя, люди не постраждали.
Що кажуть спостерігачі
На місці події працювали спостерігачі української сторони спільного центру з контролю та координації. За їхньою інформацією, відстань та напрямок обстрілів вказують на причетність до нього військ окупантів.
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Доба на Донбасі 29 червня
- Окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню.
- Ворог традиційно застосовував заборонену мінськими домовленостями зброю.
- Внаслідок обстрілу бойовиків двоє українських захисників отримали поранення.
- За даними розвідки, бійці ЗСУ поранили двох загарбників.