На выходных войска оккупантов целенаправленно обстреляли дома мирных жителей Донбасса. К счастью, люди не пострадали, однако здания повреждены.

Войска оккупантов обстреляли жилые дома

Боевики открывали огонь в сторону жилых домов дважды в течение 28 июня – в 21:18 и в 22:55, сообщает в фейсбуке штаб ООС.

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Представители вооруженных формирований РФ били по направлению неподконтрольного Украине поселка Доломитное Донецкой области. Из стрелкового оружия калибра 7,62 миллиметра боевики обстреляли жилые дома в поселке Новолуганское.

В результате первого обстрела повреждены окно и мебель одного из домов.

Второй раз враг попал в металлопластиковое окно. В результате разбился стеклопакет на балконе второго этажа жилого дома.

К счастью, люди не пострадали.

Что говорят наблюдатели

На месте происшествия работали наблюдатели украинской стороны совместного центра по контролю и координации. По их информации, расстояние и направление обстрелов указывают на причастность к нему войск оккупантов.

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Оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня.

нарушили режим прекращения огня. Враг традиционно применял запрещенное минскими договоренностями оружие.

В результате обстрела боевиков двое украинских защитников получили ранения .

. По данным разведки, бойцы ВСУ ранили двух захватчиков.

Карта оккупированных территорий Донбасса / 24 канал