Боевики на Донбассе дважды обстреляли жилые дома: что известно
На выходных войска оккупантов целенаправленно обстреляли дома мирных жителей Донбасса. К счастью, люди не пострадали, однако здания повреждены.
Войска оккупантов обстреляли жилые дома
Боевики открывали огонь в сторону жилых домов дважды в течение 28 июня – в 21:18 и в 22:55, сообщает в фейсбуке штаб ООС.
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Представители вооруженных формирований РФ били по направлению неподконтрольного Украине поселка Доломитное Донецкой области. Из стрелкового оружия калибра 7,62 миллиметра боевики обстреляли жилые дома в поселке Новолуганское.
В результате первого обстрела повреждены окно и мебель одного из домов.
Второй раз враг попал в металлопластиковое окно. В результате разбился стеклопакет на балконе второго этажа жилого дома.
К счастью, люди не пострадали.
Что говорят наблюдатели
На месте происшествия работали наблюдатели украинской стороны совместного центра по контролю и координации. По их информации, расстояние и направление обстрелов указывают на причастность к нему войск оккупантов.
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Сутки на Донбассе 29 июня
- Оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня.
- Враг традиционно применял запрещенное минскими договоренностями оружие.
- В результате обстрела боевиков двое украинских защитников получили ранения.
- По данным разведки, бойцы ВСУ ранили двух захватчиков.
Карта оккупированных территорий Донбасса / 24 канал