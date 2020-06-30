За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня. Враг традиционно применял запрещенное минскими договоренностями оружие.

Оккупанты били из минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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Украинские защитники сразу же ответили захватчикам. Ощутив на себе действие дежурных огневых средств, оккупанты отказались от дальнейшей активности.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" было горячо близ:

Хутора Свободный;

Крымского;

Луганского;

Южного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял:

Березовое;

Старогнатовку;

Марьинку;

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое украинских защитников получили ранения. По данным разведки, 29 июня наши защитники ранили двух захватчиков.

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Ситуация с начала 30 июня

От начала текущих суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" захватчики совершили обстрел вблизи Невельского. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.