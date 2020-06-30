За минулу добу збройні формування РФ 12 разів порушили режим припинення вогню. Ворог традиційно застосовував заборонену мінськими домовленостями зброю.

Окупанти гатили з мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Про це повідомляє пресслужба ООС.

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Українські захисники відразу ж відповіли загарбникам. Відчувши на собі дію чергових вогневих засобів, окупанти відмовились від подальшої активності.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" було гаряче неподалік:

Хутору Вільний;

Кримського;

Луганського;

Південного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстріляв:

Березове;

Старогнатівку;

Мар’їнку;

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу двоє українських захисників отримали поранення. За даними розвідки, 29 червня наші захисники поранили двох загарбників.

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Ситуація від початку 30 червня

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" загарбники здійснили обстріл поблизу Невельського. За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.