Ворог 12 разів обстріляв позиція ЗСУ на Донбасі: двоє українських захисників поранені
За минулу добу збройні формування РФ 12 разів порушили режим припинення вогню. Ворог традиційно застосовував заборонену мінськими домовленостями зброю.
Окупанти гатили з мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Про це повідомляє пресслужба ООС.
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Українські захисники відразу ж відповіли загарбникам. Відчувши на собі дію чергових вогневих засобів, окупанти відмовились від подальшої активності.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" було гаряче неподалік:
- Хутору Вільний;
- Кримського;
- Луганського;
- Південного.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстріляв:
- Березове;
- Старогнатівку;
- Мар’їнку;
За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу двоє українських захисників отримали поранення. За даними розвідки, 29 червня наші захисники поранили двох загарбників.
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Ситуація від початку 30 червня
Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" загарбники здійснили обстріл поблизу Невельського. За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.