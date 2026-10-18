Минус 2090 оккупантов и более 1300 БПЛА: какие потери понесла Россия по состоянию на 18 октября

Общие потери личного состава российской армии уже превысили 1,5 миллиона военнослужащих и продолжают ежедневно расти. Кроме того, Россия теряет крайне важную военную технику.

Об актуальных потерях оккупантов сообщили в Генштабе ВСУ.

Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 18 октября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 565 060 (+2 090) человек;

танков – 12 416 (+1);

боевых бронированных машин – 12 416 (+1);

артиллерийских систем – 51 293 (+27);

РСЗО – 2 224 (+3);

средств ПВО – 1 711 (+1);

самолетов – 449 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 568 358 (+1 372);

наземных робототехнических комплексов – 2 968 (+6);

кораблей / катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 164 246 (+363);

специальной техники – 4 835 (+5);

крылатых ракет – 5 134 (+4).



Потери противника в войне / Генштаб ВСУ

Напомним, бойцы Третьего армейского корпуса впервые поразили новейшую российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-3 "Дракон" во время операции "Вивальди". Точный удар по вражеской технике нанесли операторы MURAMASA из 21-го полка беспилотных систем KRAKEN с помощью дронов.

Известно, что ТОС-3 оснащена термобарическими боеприпасами, имеет увеличенную дальность стрельбы и дополнительные элементы защиты от беспилотников.