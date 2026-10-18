Минус 2090 оккупантов и более 1300 БПЛА: какие потери понесла Россия по состоянию на 18 октября
Общие потери личного состава российской армии уже превысили 1,5 миллиона военнослужащих и продолжают ежедневно расти. Кроме того, Россия теряет крайне важную военную технику.
Об актуальных потерях оккупантов сообщили в Генштабе ВСУ.
Каковы потери России?
С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 18 октября 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 565 060 (+2 090) человек;
- танков – 12 416 (+1);
- боевых бронированных машин – 12 416 (+1);
- артиллерийских систем – 51 293 (+27);
- РСЗО – 2 224 (+3);
- средств ПВО – 1 711 (+1);
- самолетов – 449 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 568 358 (+1 372);
- наземных робототехнических комплексов – 2 968 (+6);
- кораблей / катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 164 246 (+363);
- специальной техники – 4 835 (+5);
- крылатых ракет – 5 134 (+4).
Потери противника в войне / Генштаб ВСУ
Напомним, бойцы Третьего армейского корпуса впервые поразили новейшую российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-3 "Дракон" во время операции "Вивальди". Точный удар по вражеской технике нанесли операторы MURAMASA из 21-го полка беспилотных систем KRAKEN с помощью дронов.
Известно, что ТОС-3 оснащена термобарическими боеприпасами, имеет увеличенную дальность стрельбы и дополнительные элементы защиты от беспилотников.