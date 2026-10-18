Про актуальні втрати окупантів розповіли в Генштабі ЗСУ.

Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення станом на 18 жовтня 2026 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 565 060 (+2 090) осіб;
  • танків – 12 416 (+1);
  • бойових броньованих машин – 12 416 (+1);
  • артилерійських систем – 51 293 (+27);
  • РСЗВ – 2 224 (+3);
  • засобів ППО – 1 711 (+1) ;
  • літаків – 449 (+0);
  • гелікоптерів – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 568 358 (+1 372);
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 968 (+6);
  • кораблів / катерів – 35 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 164 246 (+363);
  • спеціальної техніки – 4 835 (+5);
  • крилатих ракет – 5 134 (+4).

Втрати ворога у війні / Генштаб ЗСУ
Втрати ворога у війні / Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, бійці Третього армійського корпусу вперше уразили новітню російську важку вогнеметну систему ТОС-3 "Дракон" під час операції "Вівальді". Точного удару по ворожій техніці завдали оператори MURAMASA з 21-го полку безпілотних систем KRAKEN за допомогою дронів.

Відомо, що ТОС-3 оснащена термобаричними боєприпасами, має збільшену дальність стрільби та додаткові елементи захисту від безпілотників.