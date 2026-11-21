Российское военное руководство бросает своих солдат на новые и новые штурмы. При этом потери противника продолжают значительно расти.

О новой партии ликвидированных оккупантов сообщили в Генштабе ВСУ. Каковы потери агрессора? С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 20 ноября 2026 года Россия потеряла: Личный состав: около 1 634 860 (+1 730) человек;

Танки: 12 485;

Боевые бронированные машины: 25 884 (+24);

Артиллерийские системы: 52 595 (+21);

РСЗВ: 2 289 (+1);

Средства ПВО: 1 767 (+2);

Самолеты: 452;

Вертолеты: 356;

Наземные робототехнические комплексы: 3 203 (+7);

БПЛА оперативно-тактического уровня: 615 411 (+1 065);

Крылатые ракеты: 5 278 (+82);

Корабли и катера: 35;

Подводные лодки: 2;

Автомобильная техника и автоцистерны: 177 819 (+283);

Специальная техника: 4 921 (+2).

Потери противника / Генштаб ВСУ Напомним, что 18 ноября украинские военные нанесли комбинированный удар по штабу 58-й армии России, расположенному в оккупированном Бердянске. В результате атаки погибли российские военнослужащие.