Почти 2 тысячи оккупантов вместе с важной техникой: потери противника по состоянию на 21 ноября
Российское военное руководство бросает своих солдат на новые и новые штурмы. При этом потери противника продолжают значительно расти.
О новой партии ликвидированных оккупантов сообщили в Генштабе ВСУ.
Каковы потери агрессора?
С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 20 ноября 2026 года Россия потеряла:
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Личный состав: около 1 634 860 (+1 730) человек;
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Танки: 12 485;
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Боевые бронированные машины: 25 884 (+24);
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Артиллерийские системы: 52 595 (+21);
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РСЗВ: 2 289 (+1);
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Средства ПВО: 1 767 (+2);
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Самолеты: 452;
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Вертолеты: 356;
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Наземные робототехнические комплексы: 3 203 (+7);
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БПЛА оперативно-тактического уровня: 615 411 (+1 065);
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Крылатые ракеты: 5 278 (+82);
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Корабли и катера: 35;
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Подводные лодки: 2;
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Автомобильная техника и автоцистерны: 177 819 (+283);
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Напомним, что 18 ноября украинские военные нанесли комбинированный удар по штабу 58-й армии России, расположенному в оккупированном Бердянске. В результате атаки погибли российские военнослужащие.