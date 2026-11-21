Втрати Росії на 21 листопада / AP (ілюстративне)
Російське військове керівництво кидає своїх солдатів на нові й нові штурми. При цьому втрати ворога продовжують суттєво зростати.
Про нову партію ліквідованих окупантів розповіли в Генштабі ЗСУ.
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Які втрати агресора?
З початку повномасштабного вторгнення станом на 20 листопада 2026 року Росія втратила:
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Особовий склад: близько 1 634 860 (+1 730) осіб;
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Танки: 12 485;
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Бойові броньовані машини: 25 884 (+24);
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Артилерійські системи: 52 595 (+21);
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РСЗВ: 2 289 (+1);
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Засоби ППО: 1 767 (+2);
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Літаки: 452;
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Гелікоптери: 356;
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Наземні робототехнічні комплекси: 3 203 (+7);
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БпЛА оперативно-тактичного рівня: 615 411 (+1 065);
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Крилаті ракети: 5 278 (+82);
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Кораблі та катери: 35;
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Підводні човни: 2;
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Автомобільна техніка та автоцистерни: 177 819 (+283);
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Спеціальна техніка: 4 921 (+2).
Втрати ворога / Генштаб ЗСУ
Нагадаємо, що 18 листопада українські військові завдали комбінованого удару по штабу 58-ї армії Росії, розташованому в окупованому Бердянську. Внаслідок атаки загинули російські військовослужбовці.
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