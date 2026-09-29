Украина нанесла удар по военным объектам России: уничтожены РЛС "Каста" и пункты управления БПЛА

Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов. Среди них – радиолокационная станция 39Н6 "Каста", пункты управления БПЛА и склады боеприпасов.

Об этом сообщает Генштаб.

Что известно о потерях противника?

О результатах работы украинских военных сообщили по итогам ударов, нанесенных 28 сентября и в ночь на 29 сентября 2026 года.

В частности, в Мангуше Донецкой области украинские военные поразили радиолокационную станцию 39Н6 "Каста". Кроме того, украинские военные нанесли удары по пунктам управления беспилотниками противника. Их поразили в Кирносово и Новоайдаре Луганской области.

Также Силы обороны поразили ряд складов российских подразделений. В частности, речь идет о складах боеприпасов в Дружном Луганской области, Новоегоровке Харьковской области и Качкарском Донецкой области.

Отдельно сообщается о поражении склада материально-технических средств противника в Комыш-Зоре Запорожской области.

Напомним, за прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте еще 1 440 военнослужащих. С начала полномасштабного вторжения общие потери личного состава России, по данным Генштаба, составляют около 1 532 500 военнослужащих.

Также ВСУ уничтожили и повредили 3 танка, 13 боевых бронированных машин, 21 артиллерийскую систему, 4 РСЗО, 2 средства ПВО и 6 наземных робототехнических комплексов.

Кроме того, противник потерял 1 474 БПЛА оперативно-тактического уровня, 296 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 единицы специальной техники.