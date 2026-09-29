Про це повідомляє Генштаб.

Що відомо про втрати ворога?

Про результати роботи українських військових повідомили за підсумками ударів, завданих 28 вересня та в ніч на 29 вересня 2026 року.

Зокрема, у Мангуші Донецької області українські воїни уразили радіолокаційну станцію 39Н6 "Каста". Крім того, українські військові завдали ударів по пунктах управління безпілотниками противника. Їх уразили у Кирносовому та Новоайдарі Луганської області.

Також Сили оборони уразили низку складів російських підрозділів. Зокрема, йдеться про склади боєприпасів у Дружньому Луганської області, Новоєгорівці Харківської області та Качкарському Донецької області.

Окремо повідомляється про ураження складу матеріально-технічних засобів противника у Комиш-Зорі Запорізької області.